Shakira contraditória: como ridicularizar marido traidor e criticar Barbie?

A própria Shakira sabe que falar (mal) de homem vende. É dela a autoria do verso "as mulheres já não choram, as mulheres faturam", ao compor uma música inteira sobre o marido que a traiu — pai das crianças desvirilizadas, no caso.

Shakira pisoteou o ex afirmando que ele está com "umazinha" igual a ele, que foi ela que o fez crescer, compara a garota com quem ele está a um relógio vagabundo e afirma que ela mesma vale por duas de 22 anos. A música é um hino do empoderamento que desviriliza Piqué. Tá errado também, Shaki?

A gente sonha com o momento em que homens e mulheres vão discutir qualquer assunto de igual para igual. Criando nossos filhos homens (o meu, de 7 anos, o maior fã de Shakira) com valores respeitosos, que entendam seu lugar nos afazeres da casa, e no trato com as mulheres. EM uma geração teremos corrigido o abismo criado pelo machismo estrutural do triunfo milenar do patriarcado? Eu duvido.

Enquanto isso, a gente vai criando personagens cômicos que fazem refletir, mesmo que por meio de gargalhadas. Vai cantando umas músicas pop raivosas para aliviar a mágoa do machismo de cada dia. Vamos indo, vamos indo. A gente um dia chega lá!



