Davi campeão: um BBB previsível era tudo o que poderíamos suportar em 2024?

Eu não sei vocês, mas da pandemia para cá, passei a desviar do que chamo de filmes de susto. Não é nem terror sangrento, com espíritos que seguramente vão invadir meu sono — desses eu fujo desde que a máscara do Halloween apareceu uma madrugada na janela do meu quarto e tive que ir dormir na cama da minha mãe, aos 16 anos.

Filme de susto, para mim, são histórias imprevisíveis, que apresentam guinadas. No consumo de entretenimento no audiovisual, fui levando a máxima "de amarga basta a vida". Isso implicou em diversas comédias românticas muito ruins, com aquele roteiro absolutamente linear em que basicamente duas pessoas se odeiam, se apaixonam, se evitam, se pegam, brigam, ficam juntos, sobe crédito. Acho que nesse esquema de consumo da "sétima arte" na Netflix eu emburreci uns milhões de neurônios — tá tudo bem, pesquisei no google, temos bilhões.

O BBB 24 foi um oásis de previsibilidade nesse quesito: todo mundo sabia que Davi ia ganhar há meses. A gente só rumou para o fim esperado. Que delícia seria se todos os perrengues da minha vida fossem assim, eu pensei nos últimos anos. Atravessaria, sem tanto sobressalto, as dificuldades, contaria mortos e feridos e pronto, entregaria a taça pro campeão no fim. Foi assim que eu tentei viver desde 2020. Funciona? Claro que não, a vida não é um reality show.