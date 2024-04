Ziraldo desenhou para eu entender: é preciso falar do lobo até virar bolo

Meu livro Chapeuzinho Amarelo, escrito por Chico Buarque e ilustrado por Ziraldo tem uma dedicatória de 1984. Minha tia Neila escreveu que desejava que eu, à época com 2 anos de idade, aprendesse a gostar das histórias bonitas, dos livros bons e de gente boa. De uma forma muito palpável, tudo se cumpriu: e Ziraldo era uma das "gente boa" que minha tia sugeria.

A morte do ilustrador nesse sábado (6), me devolve à página da história em que Chico narra a guinada de Chapeuzinho Amarelo: a menina prostrada pelo medo de tudo aprende que precisa falar sobre o problema para que ele pareça mais fácil de resolver. Escrevendo assim, parece só psicoterapia óbvia, mas, sabemos, não é tão óbvia assim para muita gente. Na prática da poesia de Chico Buarque, funciona: ela fala tanto e repetidas vezes de seu maior medo, o lobo, que as sílabas se emendam e trocam de lugar, lobo-lobo-lobo-lo-bo-lo-bolo-bolo. Viu, só? O lobo virou bolo.

Ziraldo aprimora a palavra certeira buarquiana. A ilustração do trecho mostra o lobo aterrorizante cheio de dentes, que vai perdendo a forma graficamente e deixando de ser amedrontador, até que, a partir de uma sombra, vira de fato um bolo — como alguém pode dominar tanto o traço?