Xuxa critica Fernanda do BBB sem saber o que é ser mãe sem rede de apoio

Eu posso conversar abertamente com minha amigas sobre a vontade latente de deixar de ter filhos. É de verdade? Não é. O maior medo da minha vida é perder meu filho. É isso que me faz acordar de noite suando frio. Eu não quero deixar de ter filhos (nem minhas amigas). Mas então, como se explica esse sentimento esquisito? Deixar de ter filhos: uma aspiração momentânea que também é o meu maior pavor diário. Eita.

No BBB, Fernanda falou isso do jeito dela: um pouco menos sem filtro. Ela tem vontade de jogar as crianças pela janela, mas não faz isso. Sabe que é um crime. E, além disso, não quer fazer, porque ama os filhos. Xuxa não gostou da frase e criticou, associando à violência contra as crianças. Gente, o único casal que de fato jogou uma criança pela janela é execrado pelo crime até hoje. Ninguém quer jogar crianças! É um modo de falar.

Verbalizar isso, em tom de brincadeira, é um escape para a dificuldade que temos de criá-los. Para o cansaço que sentimos. Para a impossibilidade de achar um tempo para si. Olhar aquela coisinha fofa que por acaso está chorando e pedindo chocolate às 11h45 nem sempre é fácil. Quando você trabalha em casa, então, é uma demanda dupla muito louca — falo isso de um lugar de privilégio, pois o progenitor da criança é o pai que considero ideal e participa ativamente da educação na teoria e prática.