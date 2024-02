BBB: Barraco nunca é legal, mas foi importante Fernanda rever atitudes

"Toda vez que eu dou um chilique, eu me arrependo". Quem disse a frase primeiro foi Caetano Veloso, mas eu repito cada vez que a minha personalidade barraqueira se apodera de mim. Por saber como é não segurar o tranco e gritar diante do que acho injusto às vezes, assisti à briga de Alane e Fernanda no BBB 24 com a garganta fechando de agonia. Não existe um barraco daquele sem arrependimento de alguma ou ambas as partes.

Uma discussão como essa é quase uma competição para ver quem perde o controle primeiro. Se essa for a régua, Fernanda ganhou: mesmo com os ânimos frios, continuou com uma postura debochada. Foi repreendida por todos por julgar o corpo de outra mulher e, mesmo assim, continuou repetindo que achava o corpo da outra mole mesmo. Quando viu uma mulher berrar na sua frente, completamente descontrolada, não tentou acolher — pelo contrário, debochou dizendo "chora, bonequinha". Eu nem precisaria escutar esse comando, já estaria chorando no comecinho da discussão.

Tudo na briga é péssimo. A postura de Fernanda que tirou Alane do sério é bem condenável. A gritaria deve estar ardendo na garganta da bailarina até agora. Mas dá para tirar algo bom disso tudo?