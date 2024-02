Sister diz ter vergonha e pede desculpa à família de Alane: 'É uma menina'

É uma menina que tá aqui pra aparecer, tá aqui para se mostrar. Óbvio que ela vai fazer isso com muito talento, também. Eu não deveria ter me descontrolado. Eu tenho pelo menos 10 anos a mais que ela e realmente me envergonho por isso, não me coloquei no meu lugar.

— Fernanda

Em seguida, a sister pediu desculpas diretamente à família de Alane e aos seus filhos. "Realmente isso aconteceu e ela se aproveitou, fez uma volta, cresceu?"

