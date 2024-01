Demorou uma vida para esse jogo mudar e mulheres como eu entenderem que o cabelo enrolado acorda como quer acordar. Se é difícil para a sociedade lidar com ele, não é problema meu. Mas isso só aconteceu depois de eu ver gente de cabelo enrolado real na televisão. Não os cachos da Maisa criança. Cabelo de verdade, gente de verdade.

O mesmo valeu para os corpos gordos que nunca se sentiram representados. As coisas mudaram aos poucos e continuam longe de se tornarem ideais, mas são passos como esse, da escolha do elenco do BBB, que mudam o jogo.

Thelma de Assis, campeã do BBB 20, disse que encontra meninas pretas na rua que afirmam achar legal vê-la na TV, porque o cabelo dela as representa. O mesmo vale para pessoas gordas, fora do padrão ou com deficiência. Que bom tê-las em evidência para nos vermos nelas. Em 2021, um debate sobre cabelo afro atingiu o Brasil todo, protagonizado por João Pedrosa.

Eu, muitas décadas depois, passo longe da chapinha, com a liberdade que não sabia que era possível. De frente para a TV, a gente se vê no outro e gosta do que vê. Facilita muito o caminho que se faz até o espelho.

Lumena, do BBB 21, afirmou: "Não vou botar o dedão na cara, não, mas cabe refletir: o que a fala de Nati Casassola e de Bárbara nos aponta? Não se ver representada causa revolta, né, bê?! Está sentindo o incômodo daí?". Sim, incomoda mesmo. Todo mundo. O equilíbrio não vem de um dia para o outro, não.

