"Copamadonna": Rio de Janeiro respira Madonna e causa FOMO no Brasil todo

Onde vocês compraram essa?, pergunta em espanhol uma mulher à beira do mar do Leme para um casal de homens que veste camisetas pretas com estampa de Madonna. Eles apontam o calçadão para responder: em qualquer lugar. É verdade. Basta caminhar cinco passos para tropeçar em algo com o rosto da cantora no Rio de Janeiro.

O clima na cidade é de pré-reveillon — no lugar de rosas para Yemanjá, o comércio se aproveita vendendo sutiãs cônicos de Gaultier feitos de capim santo. O Brasil sabe mirar nas oportunidades e fazer um dinheirinho via pix. Wallace, ambulante que circula pelo Leme diariamente vendendo cervejas está preocupado com a promessa da policia de proibir as vendas informais na praia. Ele investiu 600 reais em cerveja e o plano é recuperar o dinheiro e dobrar o lucro na noite de sábado. "Vou fazer um cartaz em inglês para a Madonna ler no palco pedindo para a prefeitura liberar o trabalho dos camelôs", ele conta empolgado com a ideia.

Do outro lado da Zona Sul, em um samba no Cosme Velho, aos pés do Cristo, o cantor no palco puxa Like a Prayer em ritmo de samba: "ela está entre nós", diz ao microfone. Gritos empolgados. No Instagram, leio o post de um rapaz que viu um carro passar com escolta e pensou: é a Madonna. Ele mora em Recife, a 2300 km do Rio.