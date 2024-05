Uma Ideia de Você, com Anne Hathaway: beijo quente e busca interior aos 40

Não faz muito sentido que mulheres de 40 anos, que claramente ainda são muito jovens, sintam tanta dificuldade de recomeçar a vida amorosa quando seus casamentos naufragam. Mas o sentimento é comum. Deve ser por isso que se ouvia gritinhos entusiasmados quando o filme "Uma Ideia de você", que estrou no Prime nessa quinta (2), foi exibido pela primeira vez ao público, em março, no SXSW, em Austin. O roteiro saiu do livro "Idea of You", escrito por Robinne Lee, um romance criado a partir de uma fic em que o cantor Harry Styles estaria se relacionando com uma mulher mais velha.

A empolgação de quem lotou o cinema da Congress Avenue era por Sòlene, personagem de Anne Hathaway, que tenta reconstruir a vida depois de um divórcio no qual o marido a troca por uma garota mais jovem. A rotina dela é a de qualquer mulher nessa fase da vida: equilibrar trabalho, saúde mental e os cuidados com a filha adolescente, enquanto sopra uma velinha com o número 40 em cima de um bolo — parece bobagem, mas é um baque, sim.

Ela dá conta de tudo até que bem, embora sempre envolta por certa melancolia, e resolve até fazer uma viagem daquelas para dentro de si, que envolve camping, livros e reflexão interior (sabe como é?). Nada como uma mulher divorciada descobrindo suas próprias virtudes.