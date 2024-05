Defante, Mc Binn, Oruam: Famosos saem em defesa de Piovani e Neymar

O rapper Oruam, 23, também defendeu Neymar, com quem tem uma amizade pessoal. O filho de Marcinha VP convocou seus seguidores para atacarem Piovani em suas redes sociais.

Já Diogo Defante fez um comentário em seu perfil no X (antigo Twitter), zombando da proposta de privatização de praias, o que levou o início da confusão entre Piovani e Neymar. Por sua vez, o atleta não gostou da publicação e compartilhou um storie criticando com o humorista e uma foto dos dois juntos.