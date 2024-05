Prima de MC Binn diz que vive affair com Lucas Buda: 'Encontro de almas'

A prima de MC Binn Nina Capelly, também cantora de funk, contou que vive um affair com Lucas Henrique, conhecido como Buda, ex-BBB e colega de confinamento do funkeiro.

O que aconteceu

Após a separação de Camila Moura, o ex-BBB fez a fila andar e está conhecendo a prima do funkeiro, segundo Nina, que deu uma entrevista à Quem. "A gente está se conhecendo, sim. Eu estou apaixonada. Já que é para falar a verdade, eu estou falando", disse.

Nina contou que os dois estão juntos há duas semanas e se conheceram por meio da empresária da funkeira. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que eu me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", afirmou ela.