Regina Duarte acumula advertências por postar fake news sobre governo Lula

Lula é o alvo principal das fake news de Regina. Antipetista e apoiadora do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a artista foi advertida por postar conteúdo enganoso para contestar a vitória de Lula nas eleições de 2022 — o deputado federal Nilto Tatto (PT-SP) chegou a rebater a atriz.

Duarte também replicou a mesma informação falsa que mobilizou os golpistas a depredarem Brasília em 8/1 e teve outro post sobre o mesmo tema em seu perfil no Instagram marcado como falso.

A artista compartilhou fake news sobre Nando Reis. Ela replicou vídeo deturpado com falsas vaias ao cantor durante apresentação no Rock in Rio, em 2022.

Em seu perfil, ela já duvidou que o povo yanomami tenha enfrentado dificuldades durante a gestão Bolsonaro. Além das informações falsas, Regina também publicou ataques a minorias sociais como transexuais e não binários ou a população negra. A disseminação de discursos de ódio é proibida pelas regras do Instagram.