Após declaração, prima de Binn critica Lucas Buda: 'Razão tinha a Camila'

Alguns internautas acreditaram tratar-se de marketing. Com a repercussão, Nina apagou a publicação.

Ontem, Nina falou pela primeira vez sobre o affair com Lucas Buda. Segundo a funkeira, eles estavam juntos há duas semanas e se conheceram por meio da empresária da funkeira. "Foi um encontro de almas. A pessoa dele, o jeito que ele me tratou, a humildade dele, isso foi o que me fez se apaixonar por ele e querer ficar com ele", explicou, à revista Quem.