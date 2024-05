Após show de Madonna, Pedro Sampaio comanda after em Copacabana

Pedro Sampaio vai subir ao palco logo após o show de Madonna em Copacabana, no sábado (4). A informação foi divulgada hoje pelo Governo do Estado do Rio, a Prefeitura do Rio e a Bonus Track.

Após a apresentação do DJ, a festa ainda segue com outro nome: Catha. A cantora tem mais de 3 milhões de plays totais em suas músicas, mais de 35 mil ouvintes por mês, mais de 12 milhões de views e mais de 110 mil inscritos no YouTube.

A festa acontece no Palco Leme, localizado entre as ruas Prado Júnior e Avenida Princesa Isabel.