Por que Anitta negou convite de Madonna para cantar na Praia de Copacabana

Anitta foi convidada por Madonna para cantar em seu show na Praia de Copacabana, no Rio, no próximo dia 4 de maio, mas precisou negar a participação.

Segundo fontes da coluna, a "girl from Rio" até tentou movimentar sua agenda, mas não conseguiu cancelar um "compromisso secreto" fora do Brasil. A informação foi antecipada pelo jornal EXTRA e confirmada com fontes por esta coluna de Splash.

Além do "compromisso secreto", Anitta também estará no Met Gala, no dia 6 de maio, em Nova York, nos Estados Unidos. No entanto, não foi esse o evento que fez a "poderosa" não cantar na Praia de Copacabana.