Tom Cruise está apto de pagar pensão milionária após Suri completar 18 anos

Tom Cruise, 61, está liberado a deixar de pagar uma pensão milionária após Suri, filha do ator com Katie Holmes, completar 18 anos.

O que aconteceu

Com a nova idade da jovem, o ator está liberado da obrigatoriedade de desembolsar US$ 400 mil, equivalente a R$ 2 milhões, de pensão anual para Suri.

Suri completou 18 anos no dia 18 do mês passado, mas não mantém contato com o pai. Os dois não se veem há alguns anos, de acordo com a mídia norte-americana.