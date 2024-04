Belo fala após separação de Gracyanne: 'Onde tem amor, tem esperança'

"Não vou entrar na história do amor, porque não quero falar de fofoca [...] Mas, já que esse homem acredita no amor, o que não falta é gente no Brasil inteiro querendo dar um carinho para o Belo", introduziu Huck.

"Namorada no 'Domingão'". No final do segmento com Belo, o apresentador voltou a tocar no assunto, brincando: "Pensando em arrumar uma namorada para você no 'Domingão', um crush para o Belo".

O que aconteceu?

Separados há 8 meses. Segundo a cobertura de Pasin, Belo e Gracyanne já não são um casal há alguns meses, inclusive, já entraram na Justiça com documentação para a separação.

Qual o motivo? O término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto, eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.