'Renascer': resumo dos capítulos da novela da Globo de 13 a 18/05

Meire rejeita a transformação de Buba e manda a filha embora. Bento aconselha João Pedro a convencer Sandra a assinar um acordo nupcial. Egídio reclama com Sandra que foi proibido por João Pedro de ir ao casamento da filha. Joana comenta com Dona Patroa que Tião é capaz de matar Egídio se souber da proposta que o coronel lhe fez. Damião avisa a Eliana que ficará com Ritinha. José Inocêncio acusa Egídio de ter matado Venâncio. Rachid alerta José Inocêncio sobre Egídio. Dona Patroa pede ao marido para deixar Tião e família irem embora. Mariana insinua para Teca que a criança que a jovem espera pode não ser de Venâncio. Ritinha e Eliana brigam por causa de Damião. A mãe de Buba teme o reencontro de Humberto com a filha. Buba e Augusto se hospedam no hotel da cidade.

Sexta-feira, 17 de maio

José Inocêncio fica desconfiado com a intenção de Teca de voltar para o Rio. Teca não acredita na amizade de Mariana. Décio, recepcionista do hotel, recebe Buba e Augusto. Ao avistar o amigo dos tempos de adolescência, Buba tenta disfarçar e sair do local para que Décio não a reconheça. Augusto não entende a reação de Buba. Buba se acalma e ao retornar ao hotel, Décio comenta que ela lembra um amigo dele, que faleceu há alguns anos. Buba supõe que os pais inventaram essa farsa para não ter de lidar com o falatório dos moradores da cidade. Teca se emociona ao ouvir de José Inocêncio que deseja que a criança que a jovem espera seja dona de suas terras. Augusto tenta se aproximar de Meire para conversar sobre Buba. José Inocêncio encontra João Pedro, Sandra e Zinha.

Sábado, 18 de maio

João Pedro sente o olhar duro do pai sobre Sandra. Décio se emociona ao lembrar do amigo e Buba se revela para ele. Os dois conversam na praça da cidade e relembram as dificuldades e violência que Buba sofreu no passado. Bento revela a José Inocêncio que está gostando de Lu. Teca pede que Lu fale com Morena sobre seu desejo de morar com ela até a criança nascer. Humberto se refere a Buba como aberração, reagindo com agressão ao ver a filha Buba visita o túmulo da avó, a única que sempre a apoiou, no mesmo momento em que Meire chega ao local. As duas conversam sobre tudo o que aconteceu no passado e o reencontro após mais de 11 anos desde que Buba foi expulsa de cada. Meire se emociona e pede perdão a Buba.

