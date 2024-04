Justiça rejeita denúncia contra Guimê e Sapato por importunação sexual

A Justiça do Rio de Janeiro rejeitou a denúncia do Ministério Público contra MC Guimê e Cara de Sapato por suposta importunação sexual contra a mexicana Dania Méndez no BBB 23. A coluna apurou que a decisão foi assinada hoje pelo juiz Aylton Cardoso Vasconcellos.

No documento, o juiz afirma que a ação penal foi iniciada de forma prematura sem nem antes ouvir a vítima, e destaca que, ao contrário do afirmado pela delegada de polícia em seu relatório de inquérito, vídeos e imagens [de câmeras do Big Brother Brasil] não falavam por si só, e seria necessário que Dania fosse ouvida antes mesmo da ação.

A Justiça ainda destaca que o próprio Ministério Público, após o andamento da ação e de, finalmente, ouvir a mexicana, admitiu que Dania não confirmou ter se sentido sexualmente ofendida, e teria dito que não queria que os réus fossem processados criminalmente.