Angélica fala sobre saída de Eliana do SBT e rumores de programa juntas

Angélica marcou presença no lançamento do livro de receitas de Gisele Bündchen, na manhã desta quarta-feira (3), no Rio, e falou com sobre os burburinhos envolvendo seu nome. Afinal, vai estrear um programa na Globo ao lado de Eliana?

"É mentira. Fake news total!", afirmou Angélica a esta coluna. "Nunca falamos sobre isso, e também acredito que não seja um desejo nosso neste momento".

Questionada se foi sondada para apresentar com Eliana e Xuxa uma nova fase do programa Saia Justa, no GNT, Angélica também nega. "Nunca existiu isso. A vida é aquela coisa, né? A gente nunca pode dizer nunca porque em algum momento podemos vir a fazer algo juntas, mas a princípio é mentira e nunca pensamos nisso".