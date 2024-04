De saída do SBT, produtores de Eliana avisavam: 'Em breve na Globo, hein?'

Ainda de acordo com apuração, a Globo teria demonstrado sim o interesse em trabalhar com a apresentadora do SBT, e teria feito uma proposta em julho do ano passado. A proposta inicial previa um projeto para o Globoplay e, também, para canais do grupo, como o GNT, além de uma possibilidade na grade da TV aberta.

Eliana tinha um contrato no SBT que não previa um prazo final, e também não previa multa caso uma das partes resolvesse encerrar a parceria.

Além disso, conforme já publicado na coluna, a apresentadora recebia em torno de R$ 920 mil, com participações em publicidades.

'Amo novos desafios'

No último dia de 2023, a coluna publicou uma entrevista exclusiva com Eliana. Entre os assuntos abordados, a apresentadora falou sobre as especulações durante todo o ano de que deixaria o SBT e iria para a Globo.