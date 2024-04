Ex de Arthur Picoli se revolta por affair com Ivy: 'Falava que me amava'

Procurados pela coluna, Ivy e Arthur ainda não retornaram para comentar o assunto. O espaço segue em aberto.

Fica a dúvida se o romance que começou em alto mar segue para terra firme ou foi apenas um "affair" de férias.

Ex-BBBs estão solteiros

Recentemente, Ivy Moraes e o ex, Nandinho Borges, viveram entre idas e vindas no relacionamento. Os dois haviam participado do reality show "Power Couple", da Record, em 2021. A última vez que eles haviam reatado foi em janeiro deste ano.

Já Arthur Picoli, no Carnaval, foi flagrado em clima de paquera com a ex-Fazenda Alicia X. O vídeo dos dois foi publicado pela colunista Fabia Oliveira. Ele namorou Vitória Lenoir até o fim do ano passado.