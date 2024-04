Davi é o protagonista mais chato da história do BBB

Ao buscar novas histórias o tempo todo no BBB 24 (Globo), Davi tem sido um personagem cansativo no reality — mais do que foram Arthur Aguiar (BBB 22) e Amanda (BBB 23), opina Lucas Pasin.

"É o protagonista mais chato da história do BBB", afirmou o comentarista no Central Splash de hoje (1º). "Ele tem uma história de campeão, não estou tirando o prêmio da mão dele, […] mas ele é chato. É o protagonista, sim, mas é chato".