Após expulsão no BBB, Wanessa vive conflitos familiares com Zilu e Dado

Ainda de acordo com pessoas próximas, Zilu, que foi uma das responsáveis por acolher Wanessa após ela deixar a Globo, avisou a família que não concordava com declarações de Dado, e disse que gostaria de conversar com a filha antes de ela ter contato com o ator.

Dado afirmou em entrevistas que Wanessa possuía dívidas financeiras, e que a cantora precisou fazer um empréstimo no banco para conseguir manter a equipe durante o BBB. Zilu rebateu nas redes: "Quanta mentira!".

Ontem, após a expulsão de Wanessa, Zilu voltou para as redes e rebateu Dado. "Ela [Wanessa] não está com Dado e tudo que ele fala na internet é em benefício dele, ele não está pensando nela e isso é muito ruim, mas já estamos tomando todas as providências necessárias. Obrigada", escreveu em uma publicação.

Ainda segundo fontes, Wanessa sempre se manteve no meio da mãe e do namorado e, de certa forma, conseguia contornar a relação. Na ausência da cantora, Zilu viu as entrevistas de Dado como "autopromoção", sem pensar em Wanessa.

A coluna procurou Zilu e a assessoria de Wanessa Camargo para questionar os conflitos familiares. No entanto, até o momento, não houve retorno. O espaço segue em aberto.