Faustão aguarda adaptação de novo órgão e respira sem ajuda de aparelhos

O boletim médico do apresentador é assinado pelo Dr. Marcelino Durão (nefrologista e coordenador médico de transplante renal do hospital), Dr. Sérgio Ximenes (urologista e membro da equipe de transplante renal do hospital), Dr. Fernando Bacal (cardiologista do hospital) e Dr. Miguel Cendoroglo Neto (diretor médico do hospital).

Internação

Apresentador deu entrada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, em 25 de fevereiro, após agravamento de uma doença renal crônica. Ele foi chamado à unidade após o Einstein ter sido acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e "realizado a avaliação sobre a compatibilidade do órgão doado."

O implante renal foi bem-sucedido, mas ele ainda aguarda pelo início do funcionamento do órgão, afirmou o boletim. O apresentador já tinha passado por um transplante de coração seis meses antes.

Em 15 de março, Faustão fez uma embolização após atraso em recuperação do novo órgão. O método é uma terapia minimamente invasiva em que se insere um pequeno cateter no interior do sistema linfático, o que permite uma oclusão do vaso lesado.

Após o último transplante, João Silva, filho do apresentador, chegou a afirmar que a recuperação do pai estava acontecendo "dentro do esperado". Na semana passada, ele também usou as redes sociais para celebrar os 40 anos do pai na televisão e disse que Faustão é uma inspiração.