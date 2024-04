Belo cancela festão de 50 anos após fim do casamento se tornar público

Eles ainda seguem vivendo na mesma casa, em que também moram outras pessoas, mas o cantor já prepara a mudança para uma nova residência no bairro do Recreio, no Rio de Janeiro.

Ainda segundo apuração da coluna, os dois já não usam aliança há alguns meses, e fãs de Belo notaram que o cantor estava sem o anel.

De acordo com fontes da coluna, o término aconteceu após um desgaste na relação, no entanto eles seguem amigos e optaram por esperar a "poeira baixar" antes de tornar público que não estão mais juntos.

Gracyanne e Belo comemoraram no dia 12 de junho, Dia dos Namorados, os 15 anos de relacionamento. Na ocasião, em uma entrevista ao jornal EXTRA, a musa fitness lembrou sobre o início conturbado dos dois, quando ela foi apontada como pivô da traição de Belo e Viviane.

"De fato, ainda sofro ataques. Já se passou tanto tempo, mas as pessoas ainda insistem em fazer comparações, mas hoje estou muito mais madura. Não tem mais nada que as pessoas falem que possa me tirar do sério", falou ao jornal.

Procurados pela coluna, Belo informou, por meio de sua assessoria de imprensa, que não falará sobre a vida pessoal. Gracyanne também foi procurada, mas ainda não comentou sobre o fim da relação.