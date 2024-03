Globo adverte apresentadora por 'bico' em banco; quanto faturam por extra?

Apresentadores e repórteres argumentam que os trabalhos extras são necessários por conta da regra de baixos salários imposta pela Globo, que gerou a demissão de muitos medalhões da emissora.

Alguns jornalistas conhecidos deixaram a Globo e hoje trabalham com liberdade com marcas e treinamentos em empresas. É o caso de Christiane Pelajo, Fábio Turci, Leila Sterenberg e Giuliana Morrone, entre outros.

A pauta sobre liberar as atividades extras, no entanto, não é discutida pela alta cúpula da emissora. Para a Globo, a regra é clara: toda ação que possa, de alguma forma, comprometer a isenção do jornalismo da emissora é vetada.

No entanto, na hora de seguir a regra, a emissora tem mostrado que nem todos são alvos de demissão. Alguns levam apenas advertências internas.