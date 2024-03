Filho de Faustão se diz tranquilo após procedimento: Cada um tem seu tempo

O apresentador João Silva, filho de Faustão, participou de uma premiação do Internacional Business Institute 2024, no Rio, e afirmou que a família está tranquila e esperançosa após o novo procedimento pelo qual seu pai passou.

O que aconteceu

João Silva afirmou, na noite desta quinta-feira (14), que é preciso esperar, pois cada pessoa tem seu tempo para o rim passar a funcionar. A declaração acontece após a divulgação de que o órgão transplantado em seu pai ainda não está funcionando.