Briga, faca e sangue no corredor: navio de Ludmilla é marcado por polêmica

Ludmilla promoveu seu primeiro cruzeiro para amigos, fãs e artistas na última semana, o Navio Numanice. Entretanto, as lembranças dos quatro dias de festa em altar mar serão além da música e presença da cantora: houveram grandes confusões nos corredores da embarcação.

O que aconteceu

Splash marcou presença no Navio de Maiara e Maraisa, que ocorreu logo em seguida ao de Ludmilla, inclusive, no mesmo barco, e ouviu denúncias de brigas por passageiros, que emendaram as viagens, e funcionários que não se identificaram.

Eles relataram à reportagem que houve uma confusão generalizada no restaurante do 14° andar em que terminou com uma pessoa perfurada. O objeto utilizado na briga, segundo fontes, foi uma faca do próprio restaurante. Por segurança, o navio tem uma faca com menos corte que o comum.