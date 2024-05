Influenciadora diz que foi expulsa de casa ao revelar bissexualidade

Maria conta que se mudou para São Paulo. "Vim morar em São Paulo por conta disso, porque eu tava gostando de mulher. Estou rindo agora, mas chorei muito, tá?"

Ela diz que a chegada a São Paulo a ajudou a aceitar sua bissexualidade. "Comecei a frequentar lugares, conhecendo meninas, entendendo que me sentia muito bem com isso."

Ela conta, contudo, que se entendeu com a mãe e hoje ela é a pessoa que mais a apoia. "Hoje em dia ela ama profundamente a namorada que eu tenho do meu lado."

Maria também conta no vídeo como descobriu que era bissexual. "Em 2018, eu estava num relacionamento com um cara e eu comecei a sonhar que eu beijava mulheres. Na época, ele parecia um pouco parceiro, queria que eu entendesse meu lado. Ele até sugeriu caso eu quisesse ter experiências, do tipo 'tá tudo bem se você quiser', mas não fez sentido para mim, porque sou muito monogâmica. Até que aconteceu de a gente terminar. Viajei pra Porto Alegre, fui pra uma balada LGBT e fiquei com uma menina - querendo realmente ficar com uma menina. Foi terrível, não foi muito bom, não (risos), o beijo não encaixou Me interessei logo de cara, pensei 'nossa, diferente essa menina aqui'.

Maria conta que o contato com a menina, que era lésbica assumida, a ajudou a se entender e que se apaixonou por ela.