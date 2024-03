Taís Araújo: 'Passo por assédio moral sempre, mesmo militando e atenta'

Taís Araújo, neste Dia Internacional da Mulher, comanda ao lado de Paolla Oliveira o programa "Falas Femininas", episódio "Louca", que será exibido na Globo.

A atriz, durante exibição do programa para jornalistas, se emocionou diversas vezes ao assistir histórias de mulheres que sofrem com abandono, exaustão, assédio e, ao protestarem, são chamadas de "loucas".

"Muitas coisas me tocaram [no Falas Femininas]. Não necessariamente situações que eu tenha vivido. Mas me toca muito ver uma senhora que até hoje procura o pai. Me toca a mãe que fica sozinha na velhice. São muitas histórias de mulheres. Histórias que são absurdas e se repetem", fala a atriz, que se emociona.