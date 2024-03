No Paredão, Davi nunca esteve tão distante do prêmio do BBB 24

"Não acho que é um Paredão já vencido", disse. "Davi só não corre tanto risco porque Michel não tem uma torcida muito grande [?] Mas o ranço por Davi será o maior rival dele nesse Paredão, mais do que Alane e Michel."

Nesse momento, tem mais chances do Davi não ganhar o prêmio do que ganhar. Ele tem muito o que enfrentar ainda, rivais mais fortes para disputar o Paredão [?] Ele está mais distante do prêmio do que jamais esteve Lucas Pasin

"É o pior momento da história para o Davi. É o Paredão mais perigoso que ele já enfrentou", opinou Chico Barney. "É uma semana em que o nome do Davi está muito mais polarizado [...], muitas pessoas consideram injusta a expulsão de Wanessa Camargo".

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 11º Paredão?

