Entrar no BBB 24 foi uma péssima ideia para Wanessa Camargo

Filha de Zezé, sobrinha de Luciano, neta de Francisco. Wanessa iniciou sua trajetória musical com um forte apoio institucional plenamente estabelecido. Batia cartão no Gugu, no Faustão, na Hebe, nas ondas do dial, quando eles eram tudo o que existia.

Minha teoria é que Wanessa queria, para além da fama e do dinheiro que já possui, ter também uma realização só dela. Uma trajetória dentro do jogo que permitisse ao público gostar dela por quem ela é, pelas coisas que acredita, suas atitudes. Mais do que conhecida, ser reconhecida.

As coisas não saíram muito conforme o planejado. Entrar no BBB mostrou ser uma péssima ideia. Seu posicionamento em relação ao Davi causou bastante repercussão negativa por aqui, e fez com que houvesse uma forte tendência a sair com recorde de rejeição quando batesse no paredão.

No começo da temporada, chamou minha atenção pelo traquejo com que lidava com diferentes pessoas ao mesmo tempo. Mas realmente saiu do prumo quando passou a andar com uma listinha de itens para cancelar Davi e praticamente não tinha nenhum outro assunto -durante um tempo, o cerne da sua amizade com Yasmin era falar mal do colega de confinamento pelas costas.

Por incrível que pareça, a expulsão ameniza a má impressão, pelo menos momentaneamente, graças ao debate a respeito das circunstâncias disso: foi justo ou injusto? É a grande conversa nas redes no fim de semana. Qual o legado disso para sua carreira, só o tempo poderá dizer.

Voltamos a qualquer momento com novas informações.