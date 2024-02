Lucas 'ressuscitou' Nizam para manipular Yasmin - e ela caiu

"Ela está sendo mais uma vez meio trouxa. Um cara que joga com ela já há um tempo, já sabia dessa informação faz tempo e foi contar para ela só agora? Que amigo é esse?", questionou Pasin. "Não é possível que ela não perceba que ele está querendo jogar essa informação para ganhar ainda mais a confiança delas [Yasmin e Wanessa]".

Chico Barney ainda disse que, se Yasmin ainda está brava com Nizam, deveria "rever seu jogo". "Por que ela não desconfia do Rodrigo? O Lucas - por que ele só falou isso agora? [...] Ele guardou isso um mês, enquanto era conivente para ele, e ela não percebe isso. Se eu fosse a Yasmin não olhava mais na cara do Lucas. E ia trocar uma ideia com Davi, ainda".

"É mais uma historia excelente que está passando do lado da Yasmin e ela não vai aproveitar por falta de visão. É uma pena", concluiu Chico.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no Paredão? Deniziane Divulgação/Globo Fernanda Divulgação/Globo Matteus Divulgação/Globo A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER