Mãe de Vanessa Lopes após entrevista: 'Nada melhor do que ela para falar'

Ela disse que não se arrepende de ter pedido para sair do programa. "Eu não estava bem para viver aquilo, prefiro estar em casa com os cuidados médicos. [...] É uma oportunidade que a maioria das pessoas deseja, mas eu não estava bem para viver aquilo", disse a tiktoker.

Vanessa disse ainda que acredita que o trabalho nas redes sociais teve influência em seu quadro: "O medo do julgamento, do que as pessoas vão achar da gente foi o que mais me pegou naquele momento, tudo o que já vivenciei na internet. Foram dores minhas que vieram à tona". Vanessa é influenciadora com milhões de seguidores.

Ela está vivendo sem redes sociais, segundo a reportagem do Fantástico. E voltou a praticar vôlei. "A minha geração é de muita correria, mas a gente primeiro tem que se cuidar."

