Deolane nega rivalidade com Paolla Oliveira na Grande Rio: 'Eu abomino'

Às vésperas do desfile, a advogada admitiu nervosismo para desfilar na Sapucaí. "Não sei explicar o que estou sentindo, é uma euforia muito grande, é uma emoção muito grande, um medo também. Confesso que desde ontem tô com frio na barriga inexplicável".

Deolane Bezerra também afirmou não se importar com as cobranças e críticas por samba no pé, porque, ressaltou, as pessoas vão reclamar de qualquer jeito. "Sou a Deolane, não ligo pra nada, o que tinha que me preocupar já me preocupei, hoje em dia sou amor e paz. De todo jeito o pessoal vai falar, o que importa é o amor pela escola, isso eu tenho".