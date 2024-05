'Saudação' à mandioca na pornochanchada e truque: as curiosidades de Pereio

Paulo César Pereio morreu neste domingo (12) aos 83 anos. Carreira do ator reúne curiosidades entre o início do Cinema Novo e a participação em pornochanchadas.

Curiosidades da carreira de Pereio

Ator era conhecido por comportamento rebelde. Ele interpretou um caminhoneiro em "Iracema - Uma Transa Amazônica" sem contar aos diretores do filme que não sabia dirigir, "Ele se justificou: se eu avisasse, vocês não me aceitariam", contou Orlando Senna, codiretor do filme com Jorge Bodanzky, em reportagem divulgada por Claudio Leal na Folha de S. Paulo.

Pereio fez sucesso na pornochanchada. Um dos momentos mais lembrados aconteceu no filme "As Loucuras de um Sedutor" (1975), de Alcino Diniz. Em um dos diálogos, o personagem interpretado pelo ator afirmou que "a mandioca tem razões que a própria razão desconhece".