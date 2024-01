Em conversa exclusiva com a coluna, durante a festa de lançamento da novela, no Rio, ele afirmou não entender o "entusiasmo" com o assunto:

Não é que o título de galã me deixa tímido, eu só não consigo entender muito o motivo de ser uma questão que vai e volta. Quem acha que eu sou galã, acha. Não entendo ser um assunto tão recorrente.

Carrão diz que prefere focar em temas sobre a vida profissional:

Não sei o porquê [do furor]. Dedico muito do meu tempo e do meu interesse para as coisas que eu faço, como Renascer, por exemplo. Gosto mais de falar de trabalho. E não é que eu não goste de falar sobre ser galã, é que me fazem falar muito.

'Novela da vida de muita gente'

Humberto Carrão em 'Renascer' (2024) Imagem: Divulgação/Globo

Na trama escrita por Bruno Luperi, baseada na obra de Benedito Ruy Barbosa, Carrão dividirá o papel de José Inocêncio com Marcos Palmeira. Ele interpretará o personagem na primeira fase.