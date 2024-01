Procurada pela coluna, a apresentadora, por meio de sua assessoria, falou: "É mentira, eu vi o vídeo e não sei de onde ele tirou isso tudo".

A assessoria de Ana Hickmann explica ainda sobre uma foto que circulou da apresentadora com Edu Guedes no fim do ano passado, publicada pelo jornalista Leo Dias.

"Ele citou um encontro no final do ano, mas foi totalmente por acaso, porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort", disse.

Ana Hickmann mostrou nas redes sociais fotos em um resort em Atibaia, interior de São Paulo.

A assessoria da apresentadora ressalta: "Eles são amigos, trabalharam juntos no Hoje Em Dia. Mas não passa disso."

Os dois apresentaram o Hoje em Dia, da Record, entre 2005 e 2009.