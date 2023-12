O segundo motivo apresentado por fontes próximas tem relação com a atual mulher de Fábio Jr., Fernanda Pascucci. Ela não facilitaria a relação do cantor com os filhos, que os vem afastando. Pessoas próximas dizem que não é só Fiuk o alvo de Fernanda, mas também Záion, filho caçula do cantor.

Fiuk já não havia participado da festa de 70 anos de Fábio Jr., em novembro. A ausência do ex-BBB e cantor já havia sido notada pelos fãs. Segundo fontes, a chateação parte bem mais de Fiuk do que do pai.

A coluna procurou Fiuk e Fábio Jr. para comentarem a relação familiar. O ex-BBB não retornou o contato. Já o cantor, por meio de sua assessoria de imprensa, teve acesso à apuração feita nesta reportagem e informou que prefere não comentar a respeito de questões pessoais.

Após a publicação do Natal em família, em que aparecem Cleo Pires, Tainá, Krizia e Záion, os fãs de Fábio Jr. e Fiuk lamentaram o distanciamento de pai e filho. Fontes da coluna afirmam ainda que a família tem feito uma força-tarefa para que Fiuk e Fábio Jr. acertem as contas e terminem o ano bem.