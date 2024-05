Brady se desculpou com Gisele Bündchen por piadas em show, diz revista

A fonte da revista também aponta que a modelo "estava ciente do show, mas não achava que haveria tantos comentários sobre ela e principalmente sobre seu novo relacionamento", com o instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente.

De acordo com uma fonte exclusiva da People, Gisele ficou "profundamente decepcionada com o retrato desrespeitoso de sua família". As piadas foram feitas durante a participação de Brady no especial ao vivo "The Greatest Roast of All Time", exibido no último domingo (5). Brady, 46, foi convidado de honra durante o especial ao vivo da Netflix e foi zoado pelos demais convidados com piadas sobre seu casamento anterior com Gisele.

Gisele e Tom Brady se separaram em outubro de 2022, após 13 anos de casamento. Eles são pais de Benjamin, de 13, e Vivian, de 10.