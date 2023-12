Sucesso nas redes sociais, o Casamento às Cegas Brasil, da Netflix, encerra bem o ano com o especial Depois do Altar. Tal qual nas três temporadas já disponíveis, o programa, com 1 hora e 25 min de duração, destaca os boys lixo, traz barraco, desencontros amorosos e até novos casais.

Conforme antecipado com exclusividade pela coluna em agosto, o Depois do Altar é marcado por uma briga nada às cegas. Maria Caporusso e o marido Menandro se desentendem com Bárbara Santos, todos da terceira temporada. A briga se tornou generalizada e assustou até mesmo a produção do programa.

Aproveitando muito bem os últimos minutos de fama fornecidos pela Netflix, diversos participantes usaram o especial para "biscoitar", seja beijando na boca, fazendo fofoca do coleguinha, dramatizando ou apelando para uma briga com o desafeto do reality.