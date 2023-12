Uma logística que se preocupa não apenas com a festa em si, mas com o transporte de todos, festas extras (pool party na piscina) e todas as refeições, entre outras coisas.

É preciso tirar o chapéu para Gkay e sua equipe.

Está flopado?

A Farofa da Gkay deste ano foi considerada, nas redes sociais, como "flopada". Os comentaristas virtuais, ávidos por fofoca, perceberam que o evento tinha menos pessoas famosas do que em anos anteriores. De fato, tinha. Isso também foi um comentário para quem estava na festa.

No entanto, Gkay parece ter encontrado o tom da Farofa neste ano. O que adianta chamar vários famosos se eles não se importam com ela? É melhor que ela encha o evento de "quase anônimos" ou influenciadores que estão no dia a dia ao seu lado - inclusive, parte do fã-clube dela estava na festa todos os dias.

Vale lembrar que Gkay viveu momentos de cancelamento em 2022 após atitudes nos bastidores serem reveladas, inclusive por este colunista que vos escreve.