O escritório Agroplay, que criou e empresaria o projeto, também foi procurado e não se manifestou.

Segundo nota do MPF, na qual a coluna teve acesso, "o objetivo da ação é reparar os danos ambientais causados pela propriedade e pelo evento. A iniciativa também visa promover o debate público sobre governança e responsabilidade socioambiental (ESG) de artistas e produtores, na escolha dos locais para a realização de eventos".

A ação foi noticiada em primeira mão pelo site IG Gente, e confirmada pela coluna.

O MPF pede ainda que seja suspensa a veiculação do conteúdo produzido no "AgroPlay Verão 2", e que os cachês recebidos pelas apresentações no local sejam retidos.

"A intenção é destinar esses valores a projetos de recuperação ambiental. Também requer a condenação dos artistas e produtores para que compartilhem informações sobre a importância do patrimônio ambiental protegido pela APA Tamoios em suas redes sociais".

De acordo com o MPF, o local onde ocorreu o "Agroplay Verão 2" possui residências que estão irregulares e sem a devida licença ambiental.