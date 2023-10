Depois de ser barrada em "Vai na Fé" pela falta do registro de atriz, Rafa Kalimann terá a oportunidade de ouro que esperava. Ela interpretará uma vilã na novela "A Vovó Sumiu", escrita por Daniel Ortiz, que ocupará a faixa das 19h da Globo no início de 2024.

Desde que saiu do BBB 20, Rafa Kalimann sonha com a carreira de atriz e tem estudado para a nova profissão. O registro definitivo (DRT) veio recentemente. "Peço uma oportunidade para o público. Essa chance não tem que ser só para mim, mas sim a todos. É preciso parar de subestimar as pessoas antes de entender o que cada uma delas tem a oferecer", diz a atriz em conversa exclusiva com a coluna durante evento de lançamento da campanha Outubro Rosa da Fundação Laço Rosa. Rafa é madrinha da campanha e participou de cerimônia no Cristo Redentor.

Rafa é alvo de diversas críticas pela carreira de apresentadora, especialmente pelo programa Casa Kalimann (Globoplay), produzido logo após ela deixar o reality show da Globo.