Queridinha do público e destaque na Globo, Tati Machado foi cogitada pela direção para ter um programa só seu em 2024. No entanto, a emissora bateu o martelo e seguirá com ela apenas no Encontro, evitando "queimar a largada" com a exposição e trabalhando primeiro para consolidar a imagem da jornalista.

A ideia da Globo é testar Tati dentro do próprio Encontro, colocando a jornalista em substituições —caso Patrícia Poeta necessite se ausentar; e também em ações institucionais no digital da Globo, para que ela ganhe ainda mais poder comercial.

Conforme adiantado pela colunista Carla Bittencourt, no Notícias da TV, e apurado pela coluna, Tati Machado ganharia um programa no Globoplay, um projeto semelhante ao do Vídeo Show, em que ela mostraria bastidores da Globo.