Sabrina Sato sobre Nicolas Prattes: 'Fonte constante de inspiração e amor'

Sabrina explica como o parceiro tem agregado em sua vida. "O Nicolas me inspira a ser uma pessoa melhor a cada dia. Ele é muito comprometido e dedicado com as pessoas que ama, com o trabalho e tudo que se propõe a fazer. Além de me apoiar nas minhas decisões e projetos, sempre empolgado com as minhas realizações... Ele realmente tem sido um parceiro incrível e uma fonte constante de inspiração e amor na minha vida".

Nicolas acrescenta que eles estão construindo uma história juntos. "Claro, novos sonhos em comum vão surgindo. Mas estamos, no momento, vivendo intensamente o nosso presente, esse nosso encontro".