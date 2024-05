Alane foi rejeitada em teste para bailarina do Faustão: 'Fiquei arrasada'

Alane Dias, 25, quase foi parar no Domingão do Faustão (Globo) alguns anos antes de entrar para o BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

A ex-sister pensou estar diante de uma tentativa de golpe ao ser chamada para a seletiva de dançarinas do programa - mas decidiu atender o convite e viu que estava enganada. "Me mandaram uma mensagem no Instagram [com o convite]. Falei: 'É fake, não é possível'. [Mas] uma amiga minha [também] tinha sido convidada, aí fomos. No fim era verdade. Foi super legal! Tinham várias meninas que iam ser bailarinas também, e nós fomos pra um almoço na casa do Faustão. Parecia que eu estava vivendo um filme!", recordou ela, em entrevista ao podcast PodDelas.

Ao contrário, porém, da amiga que a acompanhara aos testes, Alane não foi aprovada para a vaga. "Por algum motivo, não passei. Mas eu tinha arrasado [no teste]! Estava certa que ia passar, porque, de todas as meninas, a única formada em balé clássico era eu. A minha amiga passou. Acabou que, depois de um tempo, vi que algumas meninas saíram do programa."