Dani Calabresa expõe sexo no chão da casa de artista da Globo: 'Toda roxa'

Dani Calabresa, 42, revelou que já fez sexo no chão da casa do humorista Luis Miranda, 54, que é seu amigo.

O que aconteceu

Calabresa explicou que na fase de solteira se apaixonava com facilidade e um dia estava na casa de Miranda, rolou química com um rapaz e eles transaram no chão mesmo. "Já transei no chão da casa do Luis Miranda, fiquei toda roxa, parecia até uma coisa violenta, mas não, eu me bati nas quinas [da casa]", declarou durante participação no programa Surubaum.

A artista brincou que Miranda ficava bisbilhotando ela no ato sexual com o outro cara. "Ele aparecia às vezes e falava 'não quero essa putaria na minha casa'. Ele vinha dar umas olhadas e gritava umas coisas para me desestruturar".