Éder Militão não tem direito de proibir Karoline Lima de nada

Da Redação

Karoline Lima, 28, divulgou em suas redes sociais prints de conversar com Éder Militão, 26, sobre a divisão dos gastos da filha do casal, Cecília, 2. Leão Lobo e Yas Fiorelo repercutiram o assunto no Splash Show.

Leão Lobo criticou o jogador de futebol por querer ter voz ativa na vida da ex. "Me chama muito a atenção quando ele diz que ela não pode voltar para o Rio de Janeiro, para não ficar longe dos avós [paternos] da criança. É uma coisa esquisita, afinal, que direito ele tem de dizer onde e com quem ela vai morar? Tudo bem que eles têm uma filha juntos e precisam conversar [sobre a vida da menina], mas ela não tem que morar em São Paulo só porque ele quer."